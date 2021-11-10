Kanunsuz Topraklar dizisi geçtiğimiz hafta 6. bölümü ile ekranlara gelmişti. Kısa süre içerisinde büyük izleyici kitlesine ulaşan dizi her çarşamba FOX Tv'de yayınlanıyor. Davut ve Gülfem'in hikayesinin anlatıldığı Kanunsuz Topraklar dizisi 10 Kasım tarihinde ise yayın akışında yer almadı. İzleyiciler dizinin akıbetini merak ediyorlar. Peki, Kanunsuz Topraklar dizisi bugün neden yok, bitti mi? Kanunsuz Topraklar yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

KANUNSUZ TOPRAKLAR DİZİSİ BUGÜN NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Kanunsuz Topraklar isimli dönem dizisinde başrolleri Uğur Güneş ve Esra Bilgiç paylaşıyor. Dizinin her geçen gün hayran kitlesi artıyor. Hal böyleyken dizinin yeni bölümünün ekrana geleceği gün yayınlanmaması izleyicilerini şaşırttı. Bunun sebebinin ise dizide gerçekleşecek yönetmen değişikli olduğu belirtildi.

Dizinin kurucu yönetmeni olan Faruk Teber, 6. bölümden sonra ekipten ayrıldı. Yeni yönetmen ise Cevdet Mercan oldu. İkinci yönetmenliğe de Serhan Şahin getirildi. Yönetmen ve ekip değişikliği sebebiyle çekimlere 4 gün ara verilmesi yeni bölümün de bir sonraki hafta yayınlamasına neden oldu.

KANUNSUZ TOPRAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gerçekleşen yönetmen değişikliği nedeniyle dizi 10 Kasım günü yayınlanamıyor. Dizinin yeni bölümü bir hafta sonra 17 Kasım Çarşamba günü ekranlara gelecek.

FOX YAYIN AKIŞI 10 KASIM 2021

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:30 Eski Köye Yeni Adet

22:30 Elbet Bir Gün