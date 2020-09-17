Kanye West'ten olay yaratacak hareket! Grammy ödülünün üzerine tuvaletini yaptı
Ünlü rapçi Kanye West, sosyal medyada paylaştığı Grammy ödülünü tuvalete koyarak üzerine tuvaletini yaptığı videosu görenleri hayrete düşürdü. "İnan bana, durmayacağım!" notuyla paylaşım yaptığı videoya hayranlarından büyük tepki yağdı.
Kazandığı Grammy ödülünü tuvalete koyarak üzerine tuvaletini yaptığı videoyu sosyal medya hesabı instagram üzerinden paylaşan dünyaca ünlü şarkıcı Kanye West'e takipçilerinden tepki yağdı. "İnan bana, durmayacağım!" notuyla paylaştığı o anlar ise kameralara böyle yansıdı.
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17 Eylül 2020 Perşembe 09:58
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