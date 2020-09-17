Kanye West'ten olay yaratacak hareket! Grammy ödülünün üzerine tuvaletini yaptı

Ünlü rapçi Kanye West, sosyal medyada paylaştığı Grammy ödülünü tuvalete koyarak üzerine tuvaletini yaptığı videosu görenleri hayrete düşürdü. "İnan bana, durmayacağım!" notuyla paylaşım yaptığı videoya hayranlarından büyük tepki yağdı.