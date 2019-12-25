Kanyonda suya düşen karacayı itfaiye kurtardı
KASTAMONU'nun Pınarbaşı ilçesinde, Horma Kanyonu'nda suya düşen yavru karaca, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
KASTAMONU'nun Pınarbaşı ilçesinde, Horma Kanyonu'nda suya düşen yavru karaca, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçede bulunan Horma Kanyonu'nda yaklaşık 3 metre derinliğindeki doğal su havuzuna düşen yavru karacayı gören kişi, Pınarbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, havuzda mahsur kalan karacayı kurtarmak için çalışma başlattı. Suya giren itfaiye erini gören karaca, havuzun kenarında bulunan küçük mağaraya girdi. İtfaiye eri İlker Pınar'ın, mağaradan çıkardığı karaca, daha sonra havuzda yüzerek kıyıya çıkıp, kayalıklardan tırmanarak gözden kayboldu.
Kaynak: DHA
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