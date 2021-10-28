Kaolin ne demek, TDK'ya göre Kaolin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kaolin ne demek? Kaolin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kaolin kelimesi. Peki kaolin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kaolin nedir, kaolin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KAOLİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kaolin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kaolin kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kaolin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Arı kil

