Kaolinit ne demek, TDK'ya göre Kaolinit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kaolinit ne demek? Kaolinit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kaolinit kelimesi. Peki kaolinit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kaolinit nedir, kaolinit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KAOLİNİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kaolinit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kaolinit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kaolinit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Arı kilin temel maddesini oluşturan hidratlı alüminyum silikat

