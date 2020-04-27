KAP-Goodyear faaliyetlerini 4 Mayıs'ta rutin düzeyine çıkaracak

Goodyear Lastikleri İzmit ve Adapazarı fabrikalarında 20 Nisan'da kısmen başlayan faaliyetlerin 4 Mayıs tarihinden itibaren koronavirüs salgını öncesi rutin seviyesine çıkarılmasına karar verildiğini duyurdu.

Şirketten Kamuyu Aydınlama Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 27.04.2020 tarihli kararıyla; İzmit ve Adapazarı fabrikalarında 20.04.2020 tarihinde kısmen başlayan faaliyetlerin 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren salgın öncesi rutin seviyesine çıkarılmasına, bu nedenle Yönetim Kurulu'nun 27 Mart 2020 tarihli kararına istinaden gerçekleştirilen Kısa Çalışma Ödeneğine yapılan başvurunun 3 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla erken sonlandırılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: DHA