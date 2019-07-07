Kapadokya balon festivalinde muhteşem final

Türkiye'nin ilk balon festivali Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan Aşk Vadisi'nde yapılan uçuşlar ile sona erdi.

11 ülkeden 15 farklı balon figürünün katıldığı Kapadokya balon festivali Göreme Aşk Vadisi'nde bu sabah yapılan uçuşlar ile sona erdi. Balon festivalinin finalini kaçırmak istemeyen binlerce kişi Göreme'ye akın ederken, birbirinden ilginç figürlerin bulunduğu sıcak hava balonları yaklaşık bir saatlik Kapadokya semalarında görsel şölen yaşattı.

Pasha Balloons Üretim A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan, "Göreme Aşk Vadisi'nde final uçuşları ile Kapadokya balon festivalini sonlandırıyoruz" dedi. Aydoğan, "Bugün final uçuşlarında Göreme Aşk Vadisi'ndeyiz. Bugün kalabalık yine oldukça coşkulu. Çevre illerden ve değişik bölgelerden gelen misafirlerimiz de var. Yine şekilli balonlarla insanlar ve özellikle çocukların çok mutlu olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Final uçuşlarını bugün tamamlayarak balon festivalimizi sonlandırıyoruz. Amaç burada yıllardır düşünülen ama yapılamayan bu balon festivali için bir girişim yaparak bunu başlatmaktı. Umut ediyorum balon festivali ilerleyen yıllarda da devam ederek başarılı bir şekilde ilerde Kapadokya balon festivali bu coşku devam edecek" dedi.

Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren ise açıklamasında, Kapadokya balon festivalinin final uçuşlarının yapıldığı Aşk Vadisi'nde muhteşem bir kalabalığın olduğunu ifade ederken, böylesine bir organizasyonun finalinin Göreme'de yapılmasından dolayı son derece mutlu olduklarını söyledi. Eren, "Şu anda muhteşem bir görüntü var. Göreme semaları bu kadar canlı bu kadar kalabalık görmemişti. İnşallah bundan sonra daha yoğun bir kalabalık ve ilgi bekliyoruz. Her yıl bunu daha profesyonel bir şekilde yapacağız. Kapadokya balon festivalinin final uçuşlarının yapıldığı Göreme'de beklentinin üzerinde bir kalabalık var. Gerçekten muhteşem bir kalabalık var. Kapadokya'da hem yeryüzü hem de gökyüzü şenlendi" diye konuştu.

3 Temmuz tarihinde başlayan Türkiye'nin ilk balon festivali olan Kapadokya balon festivali bu akşam Göreme Perili Ozanlar Vadisi'nde düzenlenecek olan yemek ile sona erecek.

Kaynak: İHA