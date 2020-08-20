Kapadokya balon turu başladı mı? Kapadokya balon turu kişi başı fiyatları 2020

Kapadokya'daki sıcak balon turları her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğruyor. Nevşehir'i kuş bakışı görmek ve o muhteşem manzarayı fotoğraflamak isteyen bir çok kişi yılın belli zamanlarında Kapadokya'ya geliyor. Balon turu gün doğumunda rüzgar güvenliği tehdit etmediği sürece 1 saat süre ile gerçekleştirilebiliyor. Toplam aktivite ise 2,5-3 saat sürüyor. Son zamanlarda tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle tedbirler kapsamında ertelenen turların açılış tarihi belirlendi. Peki Kapadokya balon turu başladı mı? Kapadokya balon turu ne zaman başlayacak? Kapadokya balon turları kaçta başlıyor? Kapadokya balon turu kişi başı fiyatları 2020

KAPADOKYA BALON TURU BAŞLADI MI?

Kapadokya’da 01 Temmuz 2020 tarihinden itibaren yeniden başlanacağı bildirilen sıcak hava balonlarının uçuşları 22 Ağustos 2020 tarihine ertelendi. 22 Ağustos itibariyle turlar yeniden düzenlenecektir.

KAPADOKYA BALON TURLARI ERTELENDİ Mİ?

Dış hat havayolu uçuşlarının yeterli oranda başlamamış olması, bu nedenle Kapadokya’da bulunan otellerde rezervasyonların istenilen düzeyde olmaması, balonların fiziki yapısı nedeniyle sosyal mesafenin korunamayacak olması dikkate alınarak ertelendiği bildirildi.

KAPADOKTA BALON TURU KİŞİ BAŞI NE KADAR 2020?

Kapadokya Balon Turu fiyatı genellikle kişi başı 100-150 Euro arasında değişkenlik göstermektedir.

BALON TURLARI KAÇTA BAŞLIYOR?

Kapadokya balon turları genellikle sabah saat 5'te başlıyor. Turlar ortalama 1- 2 saat sürüyor.

KAPADOKYA BALON TURLARI HANGİ MEVSİMDE YAPILIR?

Turlar genellikle 10 ve ya 12 kişilik gruplar halinde yaz kış yapılabiliyor. Ancak en çok tercih edilen aylar İlkbahar ve sonbahar ayları oluyor. Yoğun bir günde yaklaşık 100 adet balon havalanabiliyor.