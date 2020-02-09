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Kapadokya, beyaza büründü

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden, Peribacaları ile ünlü Kapadokya, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Kapadokya, beyaza büründü

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden, Peribacaları ile ünlü Kapadokya, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Nevşehir'de kar yağışı etkili olurken, Kapadokya'nın doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, beyaza büründü. Göreme, Zelve, Ürgüp, Paşabağları, Uçhisar ve Avanos'a turla gelen turistler, kar manzarasını fotoğrafladı.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA




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