Kapadokya beyaza büründü: Ortaya eşsiz manzaralar çıktı.

Nevşehir'de Cuma akşam başlayan kar yağışı, iki gün boyunca etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar ve Göreme beldelerinde bulunan peribacaları beyaza büründü. Adeta bir gelinlik misali bembeyaz görüntüsü ile Kapadokya bölgesini etkisi altına alan kar yağışının ardından peribacaları kartpostallık manzaralar oluşturdu. Kapadokya bölgesinde kartpostallık manzaralar havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı