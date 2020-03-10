Kapadokya Üniversitesi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenlendi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Kapadokya Üniversitesinde üç gün süren ve öğrenci topluluklarının da katılım sağladığı farklı etkinliklerle kutlandı.

Kapadokya Üniversitesi Sosyal Hizmetler ile Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri programlarının üniversitenin Mustafapaşa yerleşkesinde 4-5 Mart 2020 tarihlerinde ortaklaşa düzenlediği etkinlikler kapsamında "Kadına Yönelik Şiddeti Fark Etmek" temalı drama atölyesi ve "Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları" başlıklı konferans düzenlenirken, 6 Mart tarihinde ise öğrenciler tarafından kadınlar adına fidan dikildi.

Düzenlenen konferansta konuşan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Leyla Kahraman, "Dünyadaki eşitsizlik, ayrımcılık ve şiddetin en temel nedeni aslında toplumsal cinsiyet eşitsizliğidir" dedikten sonra "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Herkesin Eşit Olduğu Bir Hayalim Var" başlıklı sunumunu yaptı.

Kahraman'ın ardından söz olan Sosyal Hizmet Uzmanı Büşra Sünetçi, "Sivil Toplum Kuruluşlarında Feminist Sosyal Çalışma" başlıklı bir sunum yaparken, Kapadokya Üniversitesi Öğretim Görevlisi M. Serkan Demirci ise "Erkeklik ve Cinsel Suçlar" hakkında konuştu.

8 Mart etkinlikleri kapsamında, Kapadokya Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Topluluğu Mustafapaşa yerleşkesinde "Sen de iz bırak" adlı farkındalık çalışması yaparken, Genç Tema Topluluğu ise Mustafapaşa Köyü girişinde yer alan Kapadokya Üniversitesi Ağaçlandırma Alanında fidan dikti.

Kaynak: İHA