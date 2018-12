Kapadokya yeni yıla yüzde yüz dolu giriyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi 2019 yılına yüzde yüz dolu giriyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi 2019 yılına yüzde yüz dolu girecek. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler yaptığı açıklamada Kapadokya bölgesinin yeni yıla yüzde yüz dolu bir şekilde gireceğini ifade ederken bölgede yılbaşına kutlamalarına ise yerli turistlerin rağbet gösterdiğini söyledi. Dinler, "Yeni yıla sayılı günler kala 2018 yılını uğurlayacağımız şu günlerde Kapadokya hem yerli hem de yabancı turistler için gayet popüler bir destinasyon durumunda. Kapadokya'da şu an doluluk yüzde 99 diyebiliriz. Bazı otellerde tek tük odalar kaldı. Bunların da 31 Aralık gecesi dolacağını tahmin ediyoruz. Kapadokya yeni yıla yüzde yüz dolu bir şekilde girecek. Şimdi yeni yılda yerli turistlerimiz de yabancı turistlerimiz de var. Fakat yeni yıl programlarına daha çok yerli misafirlerimiz rağbet gösteriyor. Yabancı misafirlerimizin yılbaşında bir eğlence programına katılma gibi bir seçenekleri olmuyor. Ama otellerimiz dolu. Her bütçeye göre her eğlenceye göre veya eğlencesiz talebine göre oteller bulunuyor. Her bütçeye uygun diyoruz. Çünkü Kapadokya'da her bütçeye uygun tesis var. Açıkça konuşmak gerekirse 50 liraya da bir otelde konaklayabilirsiniz. 3 bin euro'ya da konaklayabilirsiniz. Şimdi bu tamamen zevk ve tercihe ve bütçeye göre kalıyor. Eğlence mekanları da 150 liradan başlıyor yukarı doğru çıkıyor. Yani özel programlar var. Ünlü sanatçıların sahne alacağı oteller var. Tabi ki buralarda da rakamlar daha yükseğe çıkıyor" dedi.

"2019 yılı Kapadokya'da altın yıl olacak"

KAPTİD Başkanı Yakup Dinler 2019 yılından Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerden ciddi talepler aldıklarını söylerken 2019'un Kapadokya'nın altın yılı olacağını belirtti. Dinler, "Tabi şimdi zor geçen yıllardan sonra 2018 yılı Kapadokya turizmi açısından çok güzel geçti. Burada mübalağa etmeye gerek yok. Bütün pazarlarda bir artış var. 2019 yılında da gelen rezervasyon taleplerinde mevcut 2018 yılında çalıştığımız ülkelerin haricinde kriz döneminde güvenlik sebebiyle ülkemize gelmeyen ülkelerden Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkelerden de çok ciddi talep alıyoruz. 2019 yılı Kapadokya için altın bir yıl olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA