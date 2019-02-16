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  3. Kapadokya’da 6 kaçak yapı yıkıldı

Kapadokya’da 6 kaçak yapı yıkıldı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde bu sabah saatlerinden itibaren kaçak yapıların yıkımına başlandı.

Kapadokya’da 6 kaçak yapı yıkıldı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde bu sabah saatlerinden itibaren kaçak yapıların yıkımına başlandı.

Nevşehir Valiliği tarafından Göreme, Uçhisar, Ortahisar, Çavuşin'in yanı sıra Ürgüp ilçesinde ilk etapta tespitleri yapılan kaçak yapıların yıkımına başlandı. İlk olarak bugün 15 yapının yıkılacağı açıklamasının yapılmasının ardından sabahın erken saatlerinde başlayan yıkım çalışmaları sonrasında ilk gün içerisinde 6 kaçak yapının yıkıldığı belirtildi.

Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan yıkım çalışmalarında zaman zaman gergin anların yaşanması da dikkatlerden kaçmazken kaçak yapıların yıkımına yarında devam edeceği öğrenildi.

Kapadokya’da 6 kaçak yapı yıkıldı

Kapadokya’da 6 kaçak yapı yıkıldı

Kaynak: İHA

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