Kapadokya’da bir süre ara verilen sıcak hava balonu, görsel şöleni turistlerin ilgili izlemiyle yeniden başladı

Kapadokya'da tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerle kaplı alanları turistlerin gökyüzünden izlemelerine olanak sunan sıcak hava balon turlarına rüzgâr ve sisli hava nedeniyle 13 gün ara verilmesinin ardından yeniden başladı.

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Kapadokya’da bir süre ara verilen sıcak hava balonu, görsel şöleni turistlerin ilgili izlemiyle yeniden başladı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya'da turistlere yönelik düzenlenen sıcak hava balon turları, bölgede etkili olan olumsuz hava şartlarından dolayı 13 gün aradan sonra yeniden havalandı

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GÖRSEL ŞÖLEN KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

Kapadokya'da tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerle kaplı alanları turistlerin gökyüzünden izlemelerine olanak sunan sıcak hava balon turlarına rüzgâr ve sisli hava nedeniyle 13 gün ara verildi. Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor. Yılda yaklaşık olarak ortalama 250 gün uçuşun yapıldığı bölgede, turistler Kapadokya'nın eşsiz manzarasını havadan izleme şansı buluyorlar. Kapadokya'nın gizemli Peribacaları, vadileri ve ilginç yer oluşumları hem karadan hem de havadan ayrı bir güzellik sunuyor.

"TÜRKİYE'YE YENİ PAZARLAR AÇILMAYA BAŞLADI"

Balon Pilotu Burak Dayankoç, "13 gündür uçuş olmadı. Bu gün hava koşulları normale döndü. Umarım Nisan ve Mayıs ayı güzel olur. Türkiye'ye yeni pazarlar açılmaya başladı. Özellikle Endonezya ve Malezya pazarı açıldı. İtalyanlar da yoğun olarak gelmeye başladı" dedi.

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Balon turlarını izleyen Fransız turist Chloe Levoır de, "Kapadokya muhteşem bir yer. Özellikle sıcak hava balonlarını izlemek harika" dedi.

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