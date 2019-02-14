Kapadokya’da o otel inşaatı yıkılıyor

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacalarına yakın mesafede yapılan otel inşaatının yıkımına başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Göreme'de yapılan otel inşaatının yıkım kararının alınmasının ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri tarafından yıkımına başlandı.

Kaynak: İHA