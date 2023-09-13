Kapadokya’nın UNESCO listesindeki statüsü genişliyor

1985 yılında doğal oluşumları, yer altı ve yer üstü şehirlerinin yanı sıra peribacaları ile "Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu" UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne giren Kapadokya bölgesi, UNESCO Global Jeoparkları...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kapadokya’nın UNESCO listesindeki statüsü genişliyor

1985 yılında doğal oluşumları, yer altı ve yer üstü şehirlerinin yanı sıra peribacaları ile "Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu" UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne giren Kapadokya bölgesi, UNESCO Global Jeoparkları ile de statüsünün genişletilmesi hedefleniyor.

Nevşehir'de düzenlenen Uluslararası Bölgesel Jeomorfoloji Kongresinde konuşan Harran Üniversitesi Coğrafya bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Serdar Aykaç, yaptığı açıklamada UNESCO'nun dünya üzerinde üç çeşit koruma statüsü olduğunu söyledi.

İhlas Haber Ajansına konuşan Aytaç, "UNESCO'nun koruma statülerinden birincisi dünya miras alanları, ikincisi biyosfer rezerve alanları, üçüncüsü ise jeopark alanları. Dünyada bu üç statüyü aynı anda bulunduran alan çok az. Şu an Nevşehir'de dünya doğal miras alanı statüsü var. Nevşehir aynı zamanda UNESCO Global Jeopark olabilecek zenginliğe ve potansiyele sahip. Bu proje tamamlandığında Nevşehir UNESCO Global Jeopark statüsüne kavuşursa aynı anda iki UNESCO statüsünü bir arada barındıran dünyanın ne kadar ender, ne kadar değerli ve öneme olduğunu tescillemiş olacak" dedi.

Dünya Jeomirası Koruma Kurulunun 2022 yılında dünyanın 100 önemli jeositini belirlediğini ve Türkiye'den de bu listeye Kapadokya ve Pamukkale'nin girdiğini belirten Aytaç, "Jeoparklar yörenin doğal kaynaklarının ve doğal değerlerinin korunmasını öngören ama eş zamanlı bir şekilde yörenin sürdürülebilir kalkınmasını önceleyen koruma statüleridir. Bu yönüyle jeoparklar bulundukları bölgede eğitime, kültüre, bilime, sosyo-ekonomik yapıya ciddi katkıda bulunur. Kapadokya dünyanın gözbebeği, biliyorsunuz ki Kapadokya UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alıyor. Fakat Kapadokya'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan kısmı Nevşehir ilinin oldukça küçük bir kısmını kapsıyor" şeklinde konuştu.

Kapadokya Jeopark Projesi'nin 3 yıl önce başladığını söyleyen Aytaç, "Projede çalışmalar halen devam ediyor. Bu proje çerçevesinde Nevşehir ilinin bütünündeki jeo miraslarının korunması hedefleniyor. Ayrıca jeopark sayesinde Nevşehir'in tamamının turizme kazandırılması gerekiyor. Jeoparklara gelen insanlar jeomirasla jeoturizmle ilgilenen insanlar. Dolayısıyla bu özel ilgi turizmi. Özel ilgi turizmi olduğu için genellikle ekonomik ve eğitim kültür seviyesi yüksek, doğaya ve bölgenin kültürüne saygılı insanların gelip gerçekleştirdiği faaliyetin adı jeoturizmi. Biz bu Kapadokya Jeopark Projesi ile Nevşehir'de jeoturizmi geliştirmeyi hedefliyoruz. Jeoturist, gittiği yerde yörenin doğasına kültürüne saygılı, ekonomik açıdan varlıklı olduğu için de bölgeye önemli miktarda döviz bırakan bir turist tipi" ifadelerini kullandı.

Aytaç, "Nevşehir, UNESCO Dünya Miras Listesi içerisinde bulunuyor. Ürgüp ve Göreme içerisindeki peribacaları, bölgede çeşitli kiliseler ve yer altı şehirleri bu listenin içerisinde yer alıyor. Kapadokya Jeoparkla ise Nevşehir ilinin bütünü turizme açılacak ve Nevşehir UNESCO'nun koruma statüsünü oluşturuyor" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Kapadokya’nın UNESCO listesindeki statüsü genişliyor

Kapadokya’nın UNESCO listesindeki statüsü genişliyor

Kapadokya’nın UNESCO listesindeki statüsü genişliyor

Kapadokya’nın UNESCO listesindeki statüsü genişliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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