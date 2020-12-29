  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Kapağı açılmamış maden suyu şişesinden örümcek görenleri hayrete düşürdü!

Kapağı açılmamış maden suyu şişesinden örümcek görenleri hayrete düşürdü!

İstanbul Esenyurt'ta Metehan Dağdelen isimli kişi bir marketten aldığı 6'lı maden suyu şişelerinin birinde örümcek olduğunu görünce şoke oldu. Kapağı açılmamış olan maden suyunun içinde bulduğu örümceği cep telefonu kamerasıyla kayda alan Dağdelen, olayın ardından Tüketici Mahkemesine başvurdu.

Hakan Bayrakçı'dan asgari ücret yorumu: ''Çık şu 3 binin üstüne''Hakan Bayrakçı'dan asgari ücret yorumu: ''Çık şu 3 binin üstüne''

Çukur'da La Case de Papel rüzgarı! Efsane diziye gönderme yapıldıÇukur'da La Case de Papel rüzgarı! Efsane diziye gönderme yapıldı

29 Aralık hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?29 Aralık hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?

Çocuklarını kangurudan korumak istedi! Tek yumruğuyla yerle bir olduÇocuklarını kangurudan korumak istedi! Tek yumruğuyla yerle bir oldu

 

29 Aralık 2020 Salı 09:31
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
29 Aralık hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?
29 Aralık hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?
Günün Özeti - 28 Aralık 2020
Günün Özeti - 28 Aralık 2020
Çocuklarını kangurudan korumak istedi! Tek yumruğuyla yerle bir oldu
Çocuklarını kangurudan korumak istedi! Tek yumruğuyla yerle bir oldu
Bakan Selçuk açıkladı! 2021 yılı asgari ücret belli oldu
Bakan Selçuk açıkladı! 2021 yılı asgari ücret belli oldu
Hakkari'de korkunç kaza! Tırla çarpışan yolcu otobüsü paramparça oldu
Hakkari'de korkunç kaza! Tırla çarpışan yolcu otobüsü paramparça oldu
Günün Özeti - 27 Aralık 2020
Günün Özeti - 27 Aralık 2020
İstanbul'da kısıtlama öncesi trafikte rekor seviye! Trafik durma noktasına geldi
İstanbul'da kısıtlama öncesi trafikte rekor seviye! Trafik durma noktasına geldi
Park halinde duran otomobile çarptı! Yerde yatan oğlunu gören baba fenalık geçirdi
Park halinde duran otomobile çarptı! Yerde yatan oğlunu gören baba fenalık geçirdi
Yollar köpükle doldu! Görenler hayretle izledi
Yollar köpükle doldu! Görenler hayretle izledi
Denizli’de pes dedirten görüntüler! Kuryenin kazasını fırsat bilip kapkaç yaptı
Denizli’de pes dedirten görüntüler! Kuryenin kazasını fırsat bilip kapkaç yaptı