Kapağı açılmamış maden suyu şişesinden örümcek görenleri hayrete düşürdü!

İstanbul Esenyurt'ta Metehan Dağdelen isimli kişi bir marketten aldığı 6'lı maden suyu şişelerinin birinde örümcek olduğunu görünce şoke oldu. Kapağı açılmamış olan maden suyunun içinde bulduğu örümceği cep telefonu kamerasıyla kayda alan Dağdelen, olayın ardından Tüketici Mahkemesine başvurdu.