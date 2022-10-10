Kapak Bıçkı Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kapak Bıçkı Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Kapak Bıçkı Makinesi Operatörü ne iş yapar, Kapak Bıçkı Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kapak Bıçkı Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kapak Bıçkı Makinesi Operatörü Tanımı;

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Kapak Bıçkı Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kapak Bıçkı Makinesi Operatörü Maaşları

Kapak Bıçkı Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Kapak Bıçkı Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kapak Bıçkı Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8172.07

Meslek Adı :

Kapak Bıçkı Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kaba tahtaları boylamasına biçen ve düzelten birkaç testerelli bir bıçkı tezgahını ayarlayıp çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kapak Bıçkıcısı (Bıçkı Fabrikası) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tahtaları tezgahın tablasına koyarak testere aralıklarını bu tahtalardan kabil olan en yüksek kalitede tahtalar elde edecek tarzda düzenlemek,

b) Elektrikli itici mekanizmayı tahtanın kalınlığına göre ayarlayıp tahtayı tezgah üzerindeki makaralardan bıçkılara doğru itmek,

c) Ağızları kırılmış veya körelmiş testereleri değiştirebilir. Tezgahı temizleyip yağlayabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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