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Kapak Taşı ne demek, TDK'ya göre Kapak Taşı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kapak Taşı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kapak Taşı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kapak Taşı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kapak Taşı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kapak Taşı ne demek, TDK'ya göre Kapak Taşı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kapak taşı ne demek? Kapak taşı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kapak taşı kelimesi. Peki kapak taşı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kapak taşı nedir, kapak taşı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KAPAK TAŞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kapak taşı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kapak taşı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Lağım, su yolu vb.nin gereken yerlerinde bırakılan deliğin üzerini örten geniş ve yassı taş
- Mezarlarda en üstte bulunan taş

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