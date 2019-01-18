Kapak toplayarak tekerlekli sandalye aldılar

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Fevzipaşa İlkokulu'nda daha önce başlatılan "Kumbara" projesiyle alınan akülü tekerlekli sandalye, Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi'ne teslim edildi.

Okul yönetimi tarafından başlatılan "Kumbara" projesiyle elde edilen gelirle tekerlekli sandalye alındı. Alınan tekerlekli sandalye, düzenlenen karne töreninde Çerkezköy Sakatlar Derneği Şubesi Başkanı Hayrettin Çetinkaya'ya teslim edildi.

Sakatlar Derneği de masa tenisi hediye etti

Okul yönetimine ve öğrencilerine teşekkür eden Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şube Başkanı Hayrettin Çetinkaya, "Sevgili veliler, bundan yaklaşık bir ay önce okulunuza gelerek çocuklarımıza engelliliği anlattık. "Bizler sakatız, sizler sakat kalmamanız için ne yapmalısınız?" şeklinde önemli olan konuları engelli arkadaşlarımızla anlattık, onlarda bu bilinci sağladık. Daha sonra engelli arkadaşlarımız çok güzel bir tiyatro çalışmasını gerçekleştirdi. Çocuklarımızın çok beğendiklerini düşünüyorum. İnşallah hayatları boyunca engelli kalmamaları, sağlıklı yaşamaları için elimizden geldiği kadar farkındalık çalışması yapmaya devam edeceğiz. Böyle öğrencilere sahip olduğunuz için siz velilere çok teşekkür ediyorum. Masa tenisi de okulumuza ve öğrencilerimize hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: İHA