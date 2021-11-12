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Kapak Yıldızı ne demek, TDK'ya göre Kapak Yıldızı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kapak Yıldızı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kapak Yıldızı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kapak Yıldızı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kapak Yıldızı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kapak Yıldızı ne demek, TDK'ya göre Kapak Yıldızı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kapak yıldızı ne demek? Kapak yıldızı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kapak yıldızı kelimesi. Peki kapak yıldızı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kapak yıldızı nedir, kapak yıldızı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KAPAK YILDIZI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kapak yıldızı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kapak yıldızı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Resimli dergilerin kapak sayfaları için fotoğrafı çekilen ünlü kimse

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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