TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı Devlet Hastanesi C sınıfına yükseldi.

Kapaklı Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Uzman Doktor Mustafa Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kapaklı Devlet Hastanesi'nin D sınıfından C sınıfına yükseldiğini belirtti.

Bu durumun hekim sayısında artışı beraberinde getireceğini aktaran Saraç, şu an hastanede uzman hekim, pratisyen hekim, sağlık memuru, yardımcı sağlık personeli ve sürekli işçi olmak üzere 146 personelin görev yaptığını ifade etti.

Saraç, C sınıfı hastane olmakla vatandaşın aynı branşta farklı hekim tercih hakkı olabileceğini belirterek, "Hekim sayımızın artışı ile beraber hastanemize gelen hastalarımızın aynı branşta farklı hekim tercih hakkı olabilecek. Bunun yanı sıra hastanemizde birinci basamak yoğun bakım ünitesi de açılacak." diye konuştu.











Kaynak: AA