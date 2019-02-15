Kapaklı kitap fuarını yoğun ilgi

TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde ilki düzenlenen Kapaklı Kitap Fuarı'na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kapaklı Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinasyon ekibi tarafından hayata geçirilen 1. Kapaklı Kitap Fuarı'nın yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Danışmaz, Kapaklı’da her yıl kitap fuarı düzenleneceğini ifade ederek, "Göreve başladıktan hemen sonra proje koordinasyon ekibi kurduk. Proje ekibimiz ilçemizde kitap fuarının yapılabilmesi için inceleme ve araştırmalar yaptı. Yaptığımız incelemeler neticesinde çok sayıda öğrencimizin kitap fuarı için farklı il ve ilçelere gittiğini tespit ettik. Bu düşünceden hareketler ilçemizde kitap fuarı yapmaya karar verdik." dedi.

Fuarın beklenenden fazla ilgi gördüğünü belirten Danışmaz, "7-17 Şubat tarihleri arasında Kapaklı ilçemizde ilk defa bir kitap fuarı düzenledik. Yaptığımız incelemeler neticesinde yayın evleri ve yazarlarımızla görüşmeler yaptık. Ülke genelinde bilinen 30 farklı yazarımızı fuarımızda ağırlamaya devam ediyoruz. 100 yayın evinin katıldığı fuarımızın sekizinci günde 50 bin ziyaretçi aldık. İnşallah bundan sonra Kapaklı’da bu fuarı geleneksel hale getireceğiz." diye konuştu.





Kaynak: AA