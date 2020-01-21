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Kapaklı'da aranan şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüpheli gözaltına alındı.İnönü Mahallesi'de kontrollerini sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntı olduğu tespit edilen bir aracı durdurdu. Araç sürücüsü M.Z.M'nin GBT sorgusunu gerçekleştiren ekipler, şüphelinin...

Kapaklı'da aranan şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüpheli gözaltına alındı.

İnönü Mahallesi'de kontrollerini sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntı olduğu tespit edilen bir aracı durdurdu.

Araç sürücüsü M.Z.M'nin GBT sorgusunu gerçekleştiren ekipler, şüphelinin çeşitli suçlardan arandığını tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.




Kaynak: AA



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