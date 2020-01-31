Kapaklı'da bir kişiye işitme cihazı hediye edildi

TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, işitme engelli bir kişiye işitme cihazı hediye etti.

Kapaklı Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilçedeki engellilere yönelik yardımlarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Semih Öksüz'e işitme cihazı hediye etti.

Çetin, "Semih kardeşimizin bizlerden istediği işitme cihazını kendisine teslim ettik. Artık bizleri daha iyi duyabileceği için mutluyuz. Kardeşimizin her zaman yanında olmaya, acıları, sevinçleri, üzüntüleri ve mutlulukları paylaşmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA