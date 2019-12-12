Kapaklı'da drone ile trafik uygulaması yapıldı
TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı Emniyet Müdürlüğünce drone ile trafik uygulaması gerçekleştirildi. Polis ekipleri, ilçede trafik kurallarına uymayan sürücülerin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Mithatpaşa Caddesi'nde drone ile trafik uygulaması yaptı. Uygulamada, kırmızı ışıkta...
TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı Emniyet Müdürlüğünce drone ile trafik uygulaması gerçekleştirildi.
Polis ekipleri, ilçede trafik kurallarına uymayan sürücülerin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Mithatpaşa Caddesi'nde drone ile trafik uygulaması yaptı.
Uygulamada, kırmızı ışıkta geçen araçlar tespit edildi. Ardından ihlal yapan aracın plakası kontrol noktalarındaki ekiplere telsizle bildirildi.
Kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere 235 lira ceza uygulandı ve ehliyetinden 20 puan düşürüldü.
Kaynak: AA
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