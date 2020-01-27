Kapaklı'da kaybolan yaşlı adam jandarma ekiplerince bulundu
TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde kaybolan 105 yaşındaki Abdulbari Yılmaz, jandarma ekiplerince bulundu. Pınarça Mahallesi'nde hayvanlarını otlatmak için evden ayrılan Yılmaz'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada...
TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde kaybolan 105 yaşındaki Abdulbari Yılmaz, jandarma ekiplerince bulundu.
Pınarça Mahallesi'nde hayvanlarını otlatmak için evden ayrılan Yılmaz'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada Yılmaz'ı, Saray ilçesine bağlı Küçükyoncalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda buldu.
Sağlık durumu iyi olan Yılmaz, ailesine teslim edildi.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT