Kapaklı'da silahlı kavga: 1 yaralı TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.Cumhuriyet Mahallesi'nde iki kişi ile Mustafa Sade arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu şüphelilerden biri Sade'yi silahla ayağından yaraladı. Yaralı, sağlık...

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TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Cumhuriyet Mahallesi'nde iki kişi ile Mustafa Sade arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu şüphelilerden biri Sade'yi silahla ayağından yaraladı. Yaralı, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaynak: AA



