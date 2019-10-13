Kapaklıspor sahasında 3 puan aldı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Mehmet Kartepe Süper Amatör Lig'inde mücadele eden Kapaklıspor, sahasında Çorlu Kültürspor'u 4-0 mağlup etti. Liginin 4'üncü haftasında Kapaklıspor sahasında Çorlu Kültürspor'u konuk etti.Kapaklıspor'lu oyuncular ve teknik heyet Barış Pınarı Harekatı kapsamında...
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Mehmet Kartepe Süper Amatör Lig'inde mücadele eden Kapaklıspor, sahasında Çorlu Kültürspor'u 4-0 mağlup etti.
Liginin 4'üncü haftasında Kapaklıspor sahasında Çorlu Kültürspor'u konuk etti.
Kapaklıspor'lu oyuncular ve teknik heyet Barış Pınarı Harekatı kapsamında operasyonda olan Mehmetçiğe destek amaçlı tribünlere Türk bayrağı açarak sahaya çıktı.
Kapaklıspor, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı mücadeleyi 4-0 galip tamamlayarak 4'üncü haftada 4'üncü galibiyetini aldı.
Kaynak: AA
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