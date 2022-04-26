Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Daha sonra açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, maske takma zorunluluğu hakkında açıklamalarda bulundu. Alınan yeni kararları açıkladı. Bunun üzerine Kapalı alanda maske zorunlu mu 2022? Kapalı alanda maske takma zorunluluğu kalktı mı? sorularının yanıtları araştırılıyor.

KAPALI ALANDA MASKE ZORUNLU MU 2022?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Buna göre vatandaşlar hastaneler ve toplu taşıma araçları dışında maske takmayacaklar. Ancak vaka sayılarının 1000'nin altına inmesi durumunda vatandaşlar toplu taşıma araçlarında maske takmayacaklar.

KAPALI ALANDA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Yaklaşık 3 yıldır çeşitli kapsamlarda uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma araçlarında ve sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına ülke geneli vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecektir. Bilim Kurulunun tavsiyesi 65 yaş üstü ve riskli hastalığı olanların maske kullanmaya devam etmesidir."