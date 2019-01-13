Şiddetli kanama ve rahimde parça şikayetiyle doktora başvuran 46 yaşındaki Mensure Oral, birçok doktorun açık ameliyat yapılması gerektiğini söylerken Diyarbakır'da kapalı yöntem rahim alma ameliyatı olan laparoskopik histerektomi ile sağlığına kavuştu.

Uzun süre ağrılar çeken Mensure Oral doktora başvurdu. Şiddetli kanama ve rahimde parça teşhisi konulan Oral'la açık ameliyat olması gerektiği söylendi. Açık ameliyat olmamak için farklı illeri dolaşan Oral, 3 buçuk yıl sonra bir arkadaş tavsiyesiyle Diyarbakır'da Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. Kapalı yöntem rahim alma ameliyatı olan laparoskopik histerektomi ile bir günde sağlığına kavuşacağının müjdesi verilen Oral, ameliyat masasına yattı. Çeşitli hastanelerde kapalı ameliyat olamayacağının verdiği huzursuzluk Diyarbakır'da son bularak hasta bir gün sonra yürüyerek eve gitti.

"Kapalı ameliyat yaparak bir günde ayağa kalktı"

Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, hastanın aşırı şiddetli şekilde kanama ve rahimde parça şikayetiyle kendilerine başvurduğunu ve ameliyat olarak bir günde ayağı kalktığını söyledi. Çoksüer, "Daha önce de birçok yere başvurmuş, ancak açık ameliyatla rahminin alınabileceği kapalı ameliyatla imkanın olmadığı söylenmiş. Biz de burada hasta konforunu sağlamak için, kapalı ameliyat kararı verdik. Çünkü açık ameliyatta hem hastanın ciddi anlamda ağrıları oluyor hem de hastanın eve dönüş süresi uzayarak aşırı kanama olarak hastada bağırsak problemleri de olabiliyor. Onun için biz bu hastada her ne kadar yapışıklık olsa da kapalı ameliyat olan laparoskopik histerektomini yapmaya karar verdik. Karnın içerisinde ameliyat yaptığımızda ciddi anlamda yapışıklıkları vardı. Bu yapışıklıklara bağlı şikayetleri de artıyordu. Biz ilk önce bu hastada endometriozis çikolata yapışıklıkları tamamen yaktık daha sonra rahimi kapalı ameliyatla aldık. Rahim ameliyatı yaparken mümkün olduğu kadar hastanın dokularına zarar vermeden çıkardık. Şu anda açık ameliyata geçmeden kapalı olarak başarılı bir şekilde ameliyatını yaptık. Hasta bir gün sonra hemen ayağı kalktı. Kapalı ameliyatın avantajı kanaması en az olan, çok konforlu ve eve dönüş süresi çok kısa olan ameliyattır. İltihap yara enfeksiyonu gibi problemlerde olmuyor o yüzden bizim için kapalı ameliyat yapmak çok konforlu. Kapalı ameliyatı yapmanın kısıklıkları var sabırlı, teknik ve tecrübeli ekiple bu ameliyat başarılı bir şekilde gerçekleşir. Hastamız bir gün sonra sağlıklı bir şekilde evine dönüyor, hiçbir ağrı olmadan yürüyerek evine gidebiliyor" dedi.

Mensure Oral ise tedavi için birçok şehre gittiğini dile getirerek, "Batman, Mardin, Gaziantep ve Diyarbakır'a birkaç kere hastanelere geldim. Bizi Hakan hocaya yönlendirdiler, çok iyi bir doktor. Biz de tavsiyeyle Hakan hocaya geldik, bütün doktorlar açık ameliyat istedi, Hakan hoca tek kapalı ameliyat yapacağını söyledi. Kapalı ameliyat olarak bir günde ayağı kalkmam mümkün olacak, Allah'a şükür ameliyatımız çok başarılı geçti, çok iyiyiz ve çok memnunuz. Bugün de taburcu oluyoruz, herkese tavsiye ederiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA