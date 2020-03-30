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  3. Kapalı Çarşı da kuyumcu soygunu!

Kapalı Çarşı da kuyumcu soygunu!

Beyazıt’ta bulunan Tarihi Kapalı Çarşıda gece saatlerinde bir kuyumcu dükkanında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce altın çalındı. Çaldıkları altınlarla kaçmaya çalışan hırsızlar 2 torba altını ise olay yerinde düşürerek kayıplara karıştı.

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30 Mart 2020 Pazartesi 09:00

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