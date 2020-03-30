Kapalı Çarşı da kuyumcu soygunu!
Beyazıt’ta bulunan Tarihi Kapalı Çarşıda gece saatlerinde bir kuyumcu dükkanında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce altın çalındı. Çaldıkları altınlarla kaçmaya çalışan hırsızlar 2 torba altını ise olay yerinde düşürerek kayıplara karıştı.
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30 Mart 2020 Pazartesi 09:00
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