Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar ile birlikte Kabine toplantısı dün bir kez daha gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan toplantıda gündem maddelerinden biri de kapalı konumda olan işletmeler oldu. Haliyle birçok vatandaş "Kapalı yüzme havuzları açıldı mı, açılacak mı? Kapalı yüzme havuzları ne zaman açılacak?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Bilim Kurulu toplantılarında alınan tavsiye kararları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Kabine toplantısında iletildi. Kısıtlamalara ilişkin nihai karar ise Kabine’de verildi.

KAPALI YÜZME HAVUZLARI AÇILDI MI, AÇILACAK MI?

Yaz aylarını gelmesiyle birlikte tatile gitme zamanı olmayan insanlar kapalı yüzme havuzlarını tercih ediyor. Hal böyleyken dün kapalı yüzme havuzlarının durumu merak ediliyor. Kapalı yüzme havuzları henüz açılmadı. Ancak Temmuz ayı için yayınlanacak olan genelgede havuzların açılacağına ilişkin bir kararın yer alması bekleniyor.

KAPALI YÜZME HAVUZLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Kapalı yüzme havuzlarının Temmuz ayında yayınlanacak genelgenin ardından 1 Temmuz itibariyle açılacağı düşünülüyor. Genelge yayımlandığı anda ilgili karara ilişkin detaylar haberimizde ye alacaktır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KALKAN YASAKLARI AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası gerçekleştirdiği konuşmada kalkan kısıtlamalara ilişkin şunları söylemişti:

"Tamamı da 1 Temmuz itibarıyla başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da daha ileri bir saat olan 24.00’e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur. Şehirlerarası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.

Kamu ve özel sektördeki iş ve işlemlerin tamamında Sağlık Bakanlığının hazırladığı salgın yönetimi ve çalışma rehberlerine uyulması hassasiyetle takip edilecek. HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konuyla ilgili diğer ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacak.

Tüm bu kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Tabii bu güzel gelişmelerin devamı için milletçe tedbirlere uymayı sürdürmemiz gerekiyor.

Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımdan aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum. Biz de aşımızı olarak bilim insanlarımıza olan güvenimizi gösterdik."