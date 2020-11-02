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Kapalıçarşı Altın fiyatları 2 Kasım 2020

Altın fiyatları 2 Kasım 2020 - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 509,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.376,00 lira oldu.

Kapalıçarşı Altın fiyatları 2 Kasım 2020

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 509,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.376,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

 CUMA PAZARTESİ 
 AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)507,00507,20509,00509,20
Cumhuriyet Ata Lira3.341,003.362,003.355,003.376,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)462,40466,40464,00468,00
Lira(Tam) Ziynet3.265,003.285,003.278,003.298,00
Yarım Ziynet1.633,001.643,001.639,001.649,00
Çeyrek Ziynet816,00821,00820,00825,00

 



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