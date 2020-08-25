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Kapalıçarşı altın fiyatları 25 Ağustos 2020

Kapalıçarşı altın fiyatları - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,54 azalışla 457,20 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı altın fiyatları 25 Ağustos 2020

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,54 azalışla 457,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 741,00 lira, Cumhuriyet altını 3.033,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,54 düşüşle 457,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

 PAZARTESİ SALI 
 AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)459,50459,70457,00457,20
Cumhuriyet Ata Lira3.028,003.049,003.012,003.033,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)419,00423,00417,00421,00
Lira(Tam) Ziynet2.959,002.979,002.943,002.963,00
Yarım Ziynet1.480,001.490,001.472,001.482,00
Çeyrek Ziynet740,00745,00736,00741,00

 

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı


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