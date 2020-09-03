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  3. Kapalıçarşı da bir yılan esnafa saldırdı!

Kapalıçarşı da bir yılan esnafa saldırdı!

Tarihi Kapalıçarşı’da bir giyim dükkanının üst katına eşya çıkarmak isteyen esnafın üzerine güvenlik kamerasının kablosuna dolanan bir yılan saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yılanı bulamazken o anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.

Kapalıçarşı'da öğle saatlerinde bir giyim dükkanında yaşanan olayda gelen ürünleri dükkanın üst katına taşımak isteyen esnaf, bir anda yılanla göz göze geldi. Yılanın saldırısından kaçmaya çalışan esnafın görüntüleri kameralara yansırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı dükkanda bulamadı. Tarihi çarşıda esnaf işlerine devam ederken yılan paniği de sürüyor. 

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03 Eylül 2020 Perşembe 15:51
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