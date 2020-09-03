Kapalıçarşı da bir yılan esnafa saldırdı!

Tarihi Kapalıçarşı’da bir giyim dükkanının üst katına eşya çıkarmak isteyen esnafın üzerine güvenlik kamerasının kablosuna dolanan bir yılan saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yılanı bulamazken o anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.