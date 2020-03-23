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Kapalıçarşı korona virüs önlemleri kapsamında kapatıldı

Kapalıçarşı, korona virüs önlemleri kapsamında geçici süreliğine kapatıldı.

Kapalıçarşı korona virüs önlemleri kapsamında kapatıldı

Kapalıçarşı, korona virüs önlemleri kapsamında geçici süreliğine kapatıldı.

Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülen yeni tip korona virüs salgını yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası, altın piyasasının kalbi Kapalıçarşı'yı da vurdu. Kapalıçarşı korona virüs önlemleri kapsamında geçici süreliğine kapatıldı. İş yerlerinin kepenk kapattığı çarşı sessizliğe büründü. Kapalıçarşı yönetimi konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Kapalıçarşı korona virüs önlemleri kapsamında kapatıldı

Kapalıçarşı korona virüs önlemleri kapsamında kapatıldı

Kaynak: İHA




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