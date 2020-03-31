KAPALIÇARŞI'DAKİ SOYGUNCULARDAN YENİ GÖRÜNTÜLERİ (1)

KAPALIÇARŞI'daki kuyumcu soyguncularının yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, halat kullanarak kaçmaya çalışan hırsızlardan birinin yüksekten yere düşerek yaralandığı ve diğer arkadaşının onu kaldırarak götürmeye çalıştığı görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamera görüntüleri

-Şüphelinin düşmesi

-Arkadaşının onu kaldırması

-Kaçışları

AKTÜEL

Olay yerinden görüntüler

Kaynak: DHA