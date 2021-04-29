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  3. Kapanma öncesi vatandaşlar soluğu oto yıkamacılarda aldı

Kapanma öncesi vatandaşlar soluğu oto yıkamacılarda aldı

17 günlük tam kapanma süreci öncesi araçlarını temizletmek isteyen Eskişehirli vatandaşlar oto yıkamacılara akın etti.

Kapanma öncesi vatandaşlar soluğu oto yıkamacılarda aldı

Kapanma genelgesi kapsamında bugün akşam saat 19.00'dan, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar oto yıkamacılar da kapalı olacağı belirtildi. Kısıtlamalar sebebiyle bayram öncesi arabalarını temiz tutmak isteyen vatandaşlar Eskişehir'de oto yıkamacı dükkanlarında yoğunluk oluşturdu. Bazı dükkanların önünde ise araç kuyruklarının oluşması dikkatlerden kaçmadı. Eskişehir'de oto yıkama işletmesi sahibi Fahri Toğrul, kapanma kararın ardından son 3 günde müşteri yoğunluğunun normal günlerin neredeyse iki katı fazla olduğunu kaydetti. Toğrul, "Bugün karantinaya girmeden önceki son gün olduğu için baya bir yoğunuz. Vatandaşlar bayramdan önce araçlarını temizletmek istiyor. Geçen haftaya kıyaslama yapacak olursam, müşteri yoğunluğu yüzde yüzden fazla arttı. Ama öncesine baktığımızda pandemi hayatımıza girmesiyle beraber bizim işlerimizde bir hayli düştü. İnşallah bayramdan sonra güzel olur" dedi.

"EVİMİZDE KARANTİNANIN BİTMESİNİ BEKLEYECEĞİZ"

Toğrul, araçlara dezenfektan uygulaması yapıldığı için oto yıkamacı iş yerlerinin yasaktan muaf tutulması gerektiğini de dile getirerek şunları söyledi:

"15 yıldır bu sektörün içindeyim. İşlerimizin bu kadar sekteye uğradığını görmedim bu zamana kadar. Pandemiyle birlikte herkesin işi bozulduğu gibi bizim işlerimizde bozuldu. Geçen seneden beri hiçbir şekilde fiyatlarımıza zam yapmadık. Kapanma kararından sonra bizde iş yerimizi açamayacağız. Herkes gibi evimizde karantinanın bitmesini bekleyeceğiz. Araçlara dezenfekte de yapıyoruz ama maalesef bizim sektör yasaktan muaf tutulmadı."

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Kapanma öncesi vatandaşlar soluğu oto yıkamacılarda aldı

Kapanma öncesi vatandaşlar soluğu oto yıkamacılarda aldı

Kapanma öncesi vatandaşlar soluğu oto yıkamacılarda aldı

Kapanma öncesi vatandaşlar soluğu oto yıkamacılarda aldı

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