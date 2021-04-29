Kapanmaya saatler kala nikah kıydılar, balayı planları suya düştü

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma öncesinde, nikah salonlarında buruk sevinç yaşandı. Dünya evine girmek için daha önceden gün ve saatlerini planlayan çiftlerin, 17 günlük kapanma kararıyla, balayı planları da suya düştü. Antalya'da son olarak pandemi kurallarına tabi tutulan yerleşik yabancılar da, belirtilen kurallar çerçevesinde nikahlarını kıydı. Kapanmaya saatler kala belediyeye gelen Sultan Marar (42) ve İskender Liebiediev (41) çifti, yakınlarını dışarıda bırakıp nikah şahitleriyle birlikte salona girdi.

"PLANIMIZDA BÖYLE BİR ŞEY YOKTU"

Boş nikah salonunda hayatlarını birleştiren çiftten yerleşik Ukrayna vatandaşı Sultan Marar, eşiyle Antalya'da tanışıp, burada evlenme kararı aldıklarını söyledi. Alınan kapanma kararını uygun bulduğunu dile getiren Marar, "Sağlık anlamında tedbirli davranmak zorundayız. Planlamamızda böyle bir şey yoktu. Evlenip balayına geçmek istiyorduk. Şu anda otele geçişler de yasak. Yarın izin alabilirsek, otelde olmayı düşünüyoruz. Bu süreçte birbirimizi tanıyacağız" diye konuştu.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI