Kaparinin faydaları nedir? Nasıl tüketilir? Kapari sos nasıl yapılır?

Gebre otu olarak da bilinen kapari doğada kendiliğinden yetişen dikenli bir bitki türü olarak bilinir. Bu bitkinin ana vatanı Asya'dır. Ülkemizde ise Ege ve Akdeniz bölgesinde ağustos-eylül ayları zamanlarında yetişir. Kapari turşu veya reçel olarak tüketilebilir. Zayıflamaya katkısı olan kapari Avrupa'da ise baharat ve garnitür olarak kullanıldığı bilinir.İşte kapari hakkında merak edilen tüm detaylar...

KAPARİNİN FAYDALARI NEDİR?

Bundan 400 yıl önce Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde ‘Gebre’ olarak geçen ve ‘çok faydalı’ bitki dediği Kapari bitkisi, İspanya'da "milli bitki" olarak ilan edilmiştir.

Ancak Kapari, dikenli olması nedeniyle bazı çiftçiler tarafından zararlı bitki olarak bilinmesi nedeniyle arazilerinden sökülmektedir.

Kaparinin faydaları şöyle sıralanabilir:

-MS hastalığı tedavisinde kullanılır.

-Kabızlığı giderir ve idrar söktürür.

-Cinsel gücü artırır.

-Balgam söktürür.

-Bağırsak solucanlarının vücuttan atılmasını sağlar.

-Ağrı kesici özelliği var. Bu sayede diş ağrılarını dindirir.

-Romatizmaya iyi gelir.

-Gut hastalığının tedavisinde kullanılır.

-Adet düzenleyicidir ve adet sancılarını giderir.

-Karaciğer fonksiyonlarını düzenler.

-Kalça rahatsızlıklarına ve hemoroide iyi gelir.

-Felç riskini azaltır.

-İskorbit hastalığı ve kan bozukluklarının tedavisinde kullanılır.

-Vücudunuzdaki yağların yakmasını sağlar. Zayıflamaya yardımcı olur.

-Antioksidan özelliği vardır. Ayrıca hücre hasarını en aza indirir.

-Kanserli hücrelerinin oluşumunu önler. Ayrıca bu hücrelerin yayılımını da engellemeye yardımcı olur.

Faydası olduğu gibi bazı zararları da mevcut olan bu bitkinin dikkatli kullanılması gerekmektedir. İşte bilinen zararları:

-Çiğ olarak tüketilirse zehirleyebilir. İşlenmiş halini satın almakta fayda var.

-Çocuklar ve hamileler için zararlı olabilir.

-Yüksek tansiyon hastalarının tüketmemesi gerekiyor.

-Vücuttaki suyu çektiği için aşırı tüketimi zararlı olabilir.

Kapari turşu olarak tüketildiğinde 9 gramının 2 kalori geldiği bilinmektedir. Kaparinin besin değeri ise yüzde 54 karbonhidrat, yüzde 24 protein, yüzde 22 yağ içermektedir. Kapari en çok reçel ve turşu şeklinde tüketilir. Balık, kırmızı et ve beyaz et yanında meze olarak da tüketildiği bilinir.

KREM KAPARİ SOS NASIL YAPILIR?

KAPARİ SOSU MALZEMELERİ

2 çorba kaşığı tereyağı

4 çorba kaşığı un

350 gram tavuk suyu

2 tatlı kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı hardal

1 çay kaşığı tuz

1 kahve kaşığı karabiber

1/2 çorba kaşığı kapari

1/2 çorba kaşığı krema

YAPILIŞI

Yağ, bir tencerede orta ateşte eritilir.Yağ eriyince tahta kaşıkla un eklenip, 1 dakika karıştırılarak pişirilir.Tencere ateşten alınarak tavuk suyu yavaş yavaş eklenir.Sirke, hardal, tuz, biber ve kapariyi eklenir.Tencere yeniden ateşe oturtulup sürekli karıştırarak sos kaynatılır.Sos kaynamaya başlayınca ateşin altı kısılır ve 5 dakika daha pişirilir.Sosu ateşten alıp kremayı kattıktan sonra, servis etmeye hazır olur.