Kaparoz ne demek, TDK'ya göre Kaparoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kaparoz ne demek? Kaparoz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kaparoz kelimesi. Peki kaparoz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kaparoz nedir, kaparoz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KAPAROZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kaparoz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kaparoz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yolsuzca veya zorla elde edilen mal

