Kapı Görevlisi (Doorman) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kapı Görevlisi (Doorman) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kapı Görevlisi (Doorman) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kapı Görevlisi (Doorman) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kapı Görevlisi (Doorman) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kapı Görevlisi (Doorman) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kapı Görevlisi (Doorman) Maaşları

Kapı Görevlisi (Doorman) maaşı ortalama olarak aylık 9050_TL'dir. En düşük Kapı Görevlisi (Doorman) maaşı 7250_TL, En yüksek ise 10850_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kapı Görevlisi (Doorman) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9629.09

Meslek Adı :

Kapı Görevlisi (Doorman)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Konaklama ve benzeri işletmelerde, konukların karşılanması, uğurlanması, araçlarının park edilmesi vb. işlemleri yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kapı Görevlisi (Doorman); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı , iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak :

a) Konukları karşılamak, gerektiğinde eşya ve bagajlarını alarak belboya teslim etmek,

b) Araçları ile gelen konukların araç kapılarını açmak, c) Konuk araçlarını park etmek veya park edilmesini sağlamak,

d) Konaklayacak konukların araçlarını garaj görevlisine teslim etmek,

e) Otel önüne park edilen konuk araçlarının gerektiğinde yerlerini değiştirerek park trafiğini düzenlemek, araçları korumak,

f) Otelden ayrılacak konukların araçlarını otel önüne getirmek,

g) İsteyen konuklara taksi çağırmak,

h) Konukları uğurlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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