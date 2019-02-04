Kapı hırsızlarını güvenlik kamerası yakalattı

Adana'da bir evin avlu kapısını çalan 2 şahıs, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalanırken, vatandaşa avlu kapısı da geri verildi.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi 69196. sokakta 2 Ocak Cumartesi günü öğle saatlerinde meydana geldi. İş dönüşü evine gelen Mustafa Sağıroğlu, evinin avlu kapısını kapatmayı unuttu. Evde bir süre durduktan sonra market alışverişi yapmak için aşağı inen Sağıroğlu, avlu kapısının yerinde olmadığını fark etti. Evine taktırdığı güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Sağıroğlu, kağıt toplayan 2 şahıstan birinin gözcülük yaptığını, diğerinin ise sessizce kapıyı yerinden söktüğünü gördü. Şahıslar daha sonra çaldıkları kapıyı kağıt topladıkları araçlarına yükleyerek olay yerinden uzaklaştı. Sağıroğlu durumu hemen polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini de alarak yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızların mesken tuttuğu sokakta 3 evin daha avlu kapılarının çalındığı öğrenilirken, Sağıroğlu'nun kapısını çalan hırsızlar ise geçtiğimiz gün yakalandı. Şahıslardan biri tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Evinin avlu kapısı çalınan Mustafa Sağıroğlu, olay günü marketten alışveriş yapmak için aşağı indiğinde avlu kapısının yerinde olmadığını gördüğünü belirterek, "Ben kapıya bakarken, karşı komşum kapıyla iki kişinin uğraştığını söyledi. Ben de hemen yukarı çıktım, kamera kayıtlarını izledim. 2 kişinin birlikte kapıyı kaldırıp, götürdüğünü gördüm. Son 1-2 ay içerisinde bu sokakta bulunan 3 komşumun daha kapısı çalındı. Ben de önlem olsun diye güvenlik kamerası taktırmıştım. Bu kameranın sayesinde hırsızların yakalanmasını sağladık" diye konuştu.

Kaynak: İHA