Kapı Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Kapı Montaj İşçisi Maaşları ve İş İlanları

Kapı Montaj İşçisi görev tanımı nedir, Kapı Montaj İşçisi ne iş yapar, Kapı Montaj İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kapı Montaj İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kapı Montaj İşçisi Tanımı;

Kapı üretimi yapılan sabit montaj hattında lastik, kol, cam ve kilitleri mamule monte eden ve kapının son kontrolünü yapıp ambalajlayan kişidir.

Kapı Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Kapı Montaj İşçisi Maaşları

Kapı Montaj İşçisi maaşı ortalama aylık 4.000 - TL’dir. En düşük Kapı Montaj İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.000 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kapı Montaj İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Kapı Montaj İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Kapı Montaj İşçisi Ne İş Yapar?

Kapı Montaj İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sabit montaj hattında mamulün montajı için ölçüm yapmak,

b) Kapıları tezgâha yerleştirmek,

c) Kapı lastiklerini takmak,

d) Kapı camlarını takmak,

e) Kolları ve kilitleri ve diğer parçaları monte etmek,

f) Taşıyıcı ve alüminyum kolları takmak,

g) Kapının tozlarını temizlemek,

h) Hazır hale gelen kapıyı naylonla ambalajlamak,

i) İşlemi biten kapıyı bir sonraki istasyona sevk etmek,

j) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kapı Montaj İşçisi Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar

Meslek Grubu :

Montajcılar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Montajcılar

Kapı Montaj İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kapı Montaj İşçisi mesleğinin meslek kodu 8219.04 olarak belirlenmiştir



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