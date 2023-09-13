Kapı ve pencere sektörünü buluşturan ilk fuar Kayseri’de kapılarını açtı

Nobel Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Nobel Expo Fuarcılık A.Ş. tarafından Çelik Kapı Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (KAPSİAD) ve Kayseri OSB işbirliği ile bu yıl ilki düzenlenen KAPEX Anadolu Kapı, Pencere ve Aksesuarları Fuarı, kapı ve pencere sektörü temsilcilerini Kayseri'de bir araya getirdi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde bulunan 20 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerine kapılarını açan fuar, 100'ün üzerinde firma ve 200'ün üzerinde markanın katılımı ile gerçekleşecek. Ayrıca KAPEX Anadolu Kapı, Pencere ve Aksesuarları Fuarı'nda alım heyetleri çerçevesinde 36 ülkeden gelen alıcılar ağırlanırken, katılımcı firmalar ile yabancı alıcılar arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek. B2B ikili iş görüşmeleri; Fas, Tunus, Libya, Sırbistan, Gana, ABD, Kosova, Bosna Hersek, Makedonya, Nijerya, Kenya, Sudan, Katar, Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, Suriye, Irak, Filistin, Ürdün, İsrail, Almanya, Hollanda, Slovenya, Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Umman, Lübnan, Dominik, Cezayir, Mısır ve Bahreyn'den gelen alıcı firmalar ile gerçekleşecek. KAPEX Anadolu Kapı, Pencere ve Aksesuarları Fuarı, 13-16 Eylül tarihleri arasında Kayseri'de misafirlerini ağırlayacak.

Kayseri'nin dünyada kapı üretiminin yüzde 5'lik kısmını karşıladığını söyleyen Nobel Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, "KAPEX Kapı Fuarı bu yıl ilk kez açılıyor. Şu anda dünya kapı üretiminin yüzde 5'i Kayseri'den yapılıyor. Ancak ciddi bir ihracat potansiyeli olan bu sektörde bu zamana kadar hiç fuar yapılmamış. O yüzden gelen talep üzerine grubumuz bünyesinde bulunan Nobel Expo bugün ilk kez açılışı yapılan kapı, pencere fuarını yaptı. 100'ün üzerinde firma var. Şu anda davetli olarak binin üzerinde yabancı alıcı geliyor ve alım heyeti çerçevesinde de 264 alıcıyı firmamız getiriyor. İlk gün için katılımcıların memnuniyetlerinin olması bizim için çok büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Umarım önümüzdeki yıllarda hem katılım anlamında hem ziyaret anlamında bilinirliğin artmasıyla birlikte devamı daha güçlü bir şekilde gelecektir" şeklinde konuştu.

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KAPSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kaya da fuara katılacak heyetlerin Kayseri'ye geldiğini ve fuarda binin üzerinde de alım heyeti beklediklerini söyleyerek, "Şu anda fuar alanımız bir şenlik havasında KAPEX 2023 adını verdiğimiz çelik kapı, pencere fuarını gerçekleştiriyoruz. Bu fuar 1 yıllık bir çalışmanın ürünüdür. Çelik Kapı Sanayicileri ve İş Adamları Derneğimiz (KAPSİAD) ile Nobel Fuarcılık ve Erhan Çelik'in ekibiyle birlikte çok ciddi ve güzel bir iş çıkardık. İnşallah sonucu da hayırlı olacak. Biz 36 ülkeden binin üzerinde bir alım heyeti bekliyoruz. Şu anda yaklaşık 3-4 uçakta hava alanına inmiş durumda. Misafirlerimiz otellerine yerleştirilmiş durumda. Açılışa müteakip yurt dışından gelen alım heyetleriyle firmalarımız ziyaretlerini gerçekleştirecekler. Müthiş bir heyecan içerisindeyiz. Hedefimiz sektörde birliği ve beraberliği sağlamak. Firmaların ihracat kabiliyetlerini ve dayanışma ruhunu artırmak"

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen KAPEX Anadolu Kapı, Pencere ve Aksesuarları Fuarı'nın açılışına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, Nobel Şirketler Grubu ve Nobel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, KAPSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kaya, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, protokol üyeleri ve firma temsilcileri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)