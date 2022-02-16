Kapıcı-Kaloriferci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kapıcı-Kaloriferci maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kapıcı-Kaloriferci pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kapıcı-Kaloriferci nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kapıcı-Kaloriferci olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kapıcı-Kaloriferci Maaşı Ne Kadar? 2022 Kapıcı-Kaloriferci Maaşları

Kapıcı-Kaloriferci maaşı ortalama olarak aylık 9150_TL'dir. En düşük Kapıcı-Kaloriferci maaşı 7850_TL, En yüksek ise 10450_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kapıcı-Kaloriferci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5153.05

Meslek Adı :

Kapıcı-Kaloriferci

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Bina Sorumluları İle Temizlik Ve Bakım İşleri Sorumluları

Meslek Birim Grubu :

Bina Temizlik Ve Bakım Sorumluları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Apartman, işhanı vb. binalarda temizlik, alışveriş ve kalorifer yakma işlemlerini yerine getirme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kapıcı-Kaloriferci, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Bina ana girişinin teknik donanımlarının (kapı kilidi, zili, vb.) kontrolünü yapmak ,

b) Asansör kontrolü ve temizliği yapmak,

c) Sarf malzemesi temin etmek,

d) Yakıt ve kalorifer kazan suyu seviyesi kontrolü yapmak,

e) Dairelerden sipariş almak,

f) Siparişlere göre alışveriş yapmak, teslim etmek,

g) Önemli arızaları yöneticiye veya servise bildirmek,

h) Bahçe bakımı yapmak,

i) Bina ana girişinin günlük temizliğini yapmak,

j) Dairelerin çöplerini toplamak,

k) Binanın genel temizliğini yapmak,

l) Mevsim şartlarına göre bahçe, otopark vb. ortak kullanım alanlarının temizliği yapmak,

m) Kömür ile çalışan kaloriferi yakmak,

n) Fueloil ile çalışan kaloriferi yakmak,

o) Doğalgaz ile çalışan kaloriferi yakmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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