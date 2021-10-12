Kapıdan Kapıya Satış Temsilcisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Kapıdan Kapıya Satış Temsilcisi görev tanımı nedir, Kapıdan Kapıya Satış Temsilcisi ne iş yapar, Kapıdan Kapıya Satış Temsilcisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kapıdan Kapıya Satış Temsilcisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kapıdan Kapıya Satış Temsilcisi Tanımı;

Saha Satış Temsilcisi, sorumluluğundaki ürün/müşteri grubundan elde edilecek satış, kar ve müşteri memnuniyeti hedeflerini gerçekleştirme amacıyla, müşterileri arama ve şirkete kazandırma görevini üstlenir. Satış faaliyetlerinde aktif görev alır. Yeni müşterilere proje/ürün satışını gerçekleştirmek, mevcut müşteri portföyünü genişletmek için saha çalışmalarında bulunur

Kapıdan Kapıya Satış Temsilcisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Kapıdan Kapıya Satış Temsilcisi Maaşları

Kapıdan Kapıya Satış Temsilcisi maaşı ortalama aylık 3.370- TL’dir. En düşük Kapıdan Kapıya Satış Temsilcisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.180- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kapıdan Kapıya Satış Temsilcisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Kapıdan Kapıya Satış Temsilcisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Kapıdan Kapıya Satış Temsilcisi Ne İş Yapar?

Firmaların hedefledikleri sektörde başarı sağlayabilmelerinde öncelikli görev saha satış temsilcilerinindir. Bu çerçevede saha satış temsilcisinin gerçekleştirmesi beklenen görevler şunlardır;

Pazar araştırması gerçekleştirir,

Yeni müşterileri firmaya kazandırır,

Firmanın hedefleri doğrultusunda müşterilerine en uygun çözümü sunar,

Verilen fiyat tekliflerinin gerçekleşmesi için müşteri ile müzakere eder,

Müşteri talep ve tekliflerinin değerlendirilmesini sağlar,

Gerçekleşen satışlara sözleşmeler oluşturur,

Belirlenen proje bütçelendirmelerini yetkili birimlere sunar,

Şirket menfaatlerine uygun ödeme ve satış koşullarını müşteriye sunar

Kapıdan Kapıya Satış Temsilcisi Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Diğer Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Kapı Kapı Dolaşarak Satış Yapan Satış Elemanları

Kapıdan Kapıya Satış Temsilcisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kapıdan Kapıya Satış Temsilcisi mesleğinin meslek kodu 5243.01 olarak belirlenmiştir



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