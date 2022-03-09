Kapı/Geçiş Kontrol Sistemleri Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kapı/Geçiş Kontrol Sistemleri Montajcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kapı/Geçiş Kontrol Sistemleri Montajcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kapı/Geçiş Kontrol Sistemleri Montajcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kapı/Geçiş Kontrol Sistemleri Montajcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kapı/Geçiş Kontrol Sistemleri Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kapı/Geçiş Kontrol Sistemleri Montajcısı Maaşları

Kapı/Geçiş Kontrol Sistemleri Montajcısı maaşı ortalama olarak aylık 7950_TL'dir. En düşük Kapı/Geçiş Kontrol Sistemleri Montajcısı maaşı 6650_TL, En yüksek ise 9250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kapı/Geçiş Kontrol Sistemleri Montajcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8211.19

Meslek Adı :

Kapı/Geçiş Kontrol Sistemleri Montajcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar Meslek Grubu :

Montajcılar Meslek Birim Grubu :

Mekanik Makine Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Binalara ait geçiş kontrol güvenlik sistemler ile ilgili, çeşitli radarlı kapılar, garaj kapısı bahçe kapıları, yangın kapıları panjur sistemleri, hızlı pvc kapı vb. otomatik kapıları müşteri ihtiyaçları doğrultusunda üretim montajını yapan, ihtiyaç dahilinde montaj, kurulum bakım ve onarımına ilişkin işlemleri yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kapı/Geçiş Kontrol Sistemleri Montajcısı, işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş plan ve organizasyonu yapmak

b) Öncelikle pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek

c) Saha ziyaretleri yapmak,

d) İhtiyaçları belirlemek (Radarlı kapılar, garaj kapısı bahçe kapıları, yangın kapıları panjur sistemleri hızlı pvc kapılar)

e) Gelen müşteri taleplerine göre ihtiyaca uygun keşif yapmak, ölçü almak,

f) Kullanılacak malzemeye göre gerektiğinde fiyatlandırma yapmak,

g) Ölçülere uygun olarak üretimi gerçekleştirmek,

h) Otomatik kapı çeşitlerine göe belirlenen yere montaj işlemini yapmak. i) İhtiyaç halinde servis hizmeti vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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