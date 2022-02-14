Kapı/Kantar Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kapı/Kantar Görevlisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kapı/Kantar Görevlisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kapı/Kantar Görevlisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kapı/Kantar Görevlisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kapı/Kantar Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kapı/Kantar Görevlisi Maaşları

Kapı/Kantar Görevlisi maaşı ortalama olarak aylık 10350_TL'dir. En düşük Kapı/Kantar Görevlisi maaşı 9050_TL, En yüksek ise 11650_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kapı/Kantar Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4321.29

Meslek Adı :

Kapı/Kantar Görevlisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Stok Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Kapı/kantar programına gerekli bilgilerin girişlerini gümrük beyannamesi aracılığı ile sağlayan/kontrol eden, kapı/kantara giriş-çıkış yapan araçların fiziksel kontrol/tartımını yapan ve dokümante eden, kantar kalibrasyonlarında ilgiliyle koordinasyonu sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kapı/Kantar Görevlisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG, çevre ve kalite önlemlerini desteklemek,

b) Operasyon esnasındaki İSG önlemlerine katkıda bulunmak,

c) İş emri almak ,

d) Çalışma alanını/sahasını, ekipmanları ve malzemeleri kontrol etmek,

e) Vardiya teslim almak/etmek,

f) Kapı işlemleri ile ilgili olarak, emtianın evrak kontrolünü, giriş yapan emtianın ve aracın kontrolünü, çıkış işlemlerinde evrak kontrolü yapmak

g) Kantar tartım işlemlerini yapmak

h) Kantar kontrolü ve kalibrasyonlarının yapılmasına katkı sağlamak,

i) Yük evraklarının dosyalamasını yapmak,

j) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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